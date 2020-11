Rolnik szuka żony: Kasia i Piotr proszą o pomoc dla chorego dziecka! Rolnik i jego żona opublikowali w sieci poruszający apel

Kasia i Piotr z "Rolnik szuka żony" wzięli udział w nagraniu poruszającego filmu, w którym apelują o pomoc dla chorego dziecka. Byli uczestnicy programu TVP zaangażowali się w zbiórkę na leczenie małego Michałka u którego zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA. Chłopcu może pomóc jedynie terapia genowa, która kosztuje aż 9 milionów złotych! Zobaczcie nagranie Kasi i Piotra z "Rolnik szuka żony"!

Kasia i Piotr pomagają choremu dziecku

Kasia i Piotr wzięli udział w czwartej edycji "Rolnik szuka żony". Początkowo o serce rolnika walczyły inne kandydatki, ale kiedy kobiety wróciły do swoich domów Piotr zaprosił do siebie Kasię, która zgłosiła się do programu, ale ze względu na pracę nie mogła pojawić się na nagraniach pierwszego odcinka. Między Kasią a Piotrem zaiskrzyło, a już kilka miesięcy później- w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"- para ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Syn Kasi i Piotra przyszedł na świat dwa lata temu, a ślub pary odbył się w 2019 roku. Zakochani chronią swoje życie prywatne i tylko do jakiś czas możemy oglądać ich w specjalnych odcinkach "Rolnik szuka żony". Teraz Kasia i Piotr zrobili wyjątek i postanowili poprosić internautów o pomoc!

Kasia i Piotr nagrali film w którym apelują o pomoc dla chorego chłopca, Michała Boguckiego. Dziecko cierpi na zanik mięśni.

(...) Chciałby się bawić, cieszyć życiem, jeździć z tatą traktorem ponieważ jest synkiem rolnika, ale niestety nie ma już wiele czasu i z każdym dniem jest go coraz mniej- mówi Kasia.

Na stronie siepomaga.pl trwa zbiórka na rzecz chorego dziecka. Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ.

Zobaczcie poruszające nagranie Kasi i Piotra!

Kasia i Piotr wystąpili w 4. edycji hitu TVP.