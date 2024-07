To się porobiło. Karolina Korwin Piotrowska najpierw zapowiedziała, że odchodzi z programu "Na językach". A teraz już wiadomo, że dziennikarka jednak w programie zostaje.

Czemu zmieniła zdanie? "Na Językach" nie będzie już realizowany z gazetą "Fakt". Przypomnijmy, że po publikacji na okładce gazety "Fakt" zdjęcia umierającej dziewczynki z Kamiennej Góry, Karolina Korwin-Piotrowska stwierdziła, że nie chce mieć nic do czynienia z wydawnictwem, które coś takiego puszcza. A do tej pory "Fakt" współtworzył program "Na językach".

Dlatego Karolina Korwin Piotrowska, która występowała w "Na językach" jako ekspert od show-biznesu, zrezygnowała z udziału w programie. Teraz jednak zmieniła zdanie i skomentowała to na swoim Facebooku:

Ale i tak szykują się poważne zmiany w programie "Na językach". W szóstym sezonie nie zobaczymy już Ewy Wojciechowskiej. A kto zasiądzie przy stole dyskusyjnym za dziennikarke? Obok prowadzącej Agnieszki Szulim, Karoliny Korwin Piotrowskiej oraz Mikołaja Lizuta znajdą się tam Agnieszka Jastrzębska i Barbara Pasek.

Jastrzębska znana jest m.in. z "Dzień Dobry TVN" A kim jest Basia Pasek? Basia jest reporterką WP, wcześniej wypowiadała się też do tego programu, a teraz będzie jednocześnie tworzyć materiały reporterskie jako reporterka "Na językach".

Nowy, szósty sezon "Na językach" rusza 7 września i będzie od teraz emitowany w poniedziałki o 22:30 w TVN.

Będziecie oglądać?



