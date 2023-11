Już 21 lutego premiera 3. edycji programu "Agent". W nowym sezonie widzowie zobaczą: Karolinę Ferenstein-Kraśko, Annę Lucińską, Ilonę Ostrowską, Annę „Whatannawears” Skurę, Maję Włoszczowską, Julię Wróblewską, Beniamina Andrzejewskiego, Ryszarda „Peja” Andrzejewskiego, Victora Borsuka, Tomasza Ciachorowskiego, Jana Kuronia, Michała Mikołajczaka, Macieja Myszkowskiego oraz Piotra Świerczewskiego.

Udział Karoliny Ferenstein-Kraśko w show był dla wielu osób dużym zaskoczeniem, bowiem Karolina jest najlepszą przyjaciółką Kingi Rusin. Okazuje się jednak, że Karolina i Kinga na planie show prawie ze sobą nie rozmawiały, żeby uniknąć podejrzeń o to, że prowadząca może przekazywać przyjaciółce informacje na temat agenta. Dużo emocji wzbudził też udział w show "Agent" rapera Peji. Co na jego temat sądzi Karolina? Zobaczcie co nam zdradziła!

