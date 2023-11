2 z 10

Spacer na wysokości ponad 300 metrów nad poziomem morza, konwersacje po chińsku na ulicach Hongkongu, poszukiwanie wskazówek pośród tysiąca oblicz Buddy czy odczytywanie kodu do sejfu w trakcie laserowego pokazu świateł to tylko niektóre z nich. Wytrawni gracze, którym uda się dotrzeć na rajską wyspę Bali, będą musieli zmierzyć się z duchami, oceanem, błotem, ulewnym deszczem czy własną pamięcią, która czasami okazuje się najbardziej zawodna. Lęk przed nieznanym, zaskakujące i nieoczywiste reguły gry oraz sojusze trwałe jak zamki na piasku to rzeczywistość, w której muszą odnaleźć się uczestnicy. Każdy z nich powinien dorównać Agentowi sprytem, przebiegłością i inteligencją, by dotrwać do końca tej wyczerpującej fizycznie rozgrywki.