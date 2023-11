1 z 5

Karol nie potrafi znaleźć porozumienia z Justyną! Justyna do tej pory była faworytką uczestnika czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie jej list, wzbudził w Karolu największe emocje. Podobnie było po pierwszym spotkaniu Karola z Justyną. Rolnik przed kamerą przyznał, że jest zachwycony 32-letnią kandydatką. I chociaż o jego względy walczą również Anna i Sara, to wydawało się, że to właśnie Justyna najbardziej oczarowała Karola. Teraz jednak wszystko się zmieniło! Dlaczego? Co o Justynie powiedział Karol?

Zobaczcie, co wydarzyło się w 5. odcinku programu "Rolnik szuka żony"!

