W finałowym odcinku 6. edycji z „Rolnik szuka żony” wszystkie kandydatki Seweryna rozmawiały z nim na temat tego, jak wspominają wizytę w jego gospodarstwie. Marlena i Diana pojawiły się osobiście, ale Joanna nie mogła przyjechać. Szybko okazało się, jaki jest powód jej nieobecności! Kandydatka Seweryna znalazła miłość i jest w ciąży!

Joanna i Seweryn z "Rolnika" nie pasowali do siebie?

Joanna była jedną z trzech kandydatek, które Seweryn w 6. edycji „Rolnik szuka żony” zaprosił do swojego gospodarstwa. Kobieta, aby wziąć udział w programie, zrezygnowała z pracy, kiedy okazało się, że nie otrzyma urlopu. Mimo wszystko zdecydowała się zaryzykować. Kiedy Seweryn to usłyszał był wyraźnie zaskoczony, że osoba, która jeszcze nie zdążyła go poznać już podjęła tak poważną decyzje.

Od początku Joanna nie była jednak faworytką, a podczas jednej z rozmów na gospodarstwie usłyszała od Marleny, że tylko traci swój czas. Niedługo potem rozstała się z programem.

Joanna zaskoczyła informacją o ciąży

Joanna nie pojawiła się w finałowym odcinku, ale dzięki połączeniu wideo porozmawiała z Sewerynem o swoich odczuciach po wizycie w jego gospodarstwie. Na wstępie przeprosiła, że nie pojawiła się osobiście i swoją nieobecność wytłumaczyła… ciążą. 25-latka po programie poznała kogoś i jest już w 12. tygodniu ciąży!

Nie mogłam przyjechać dlatego, że jestem w 12. tygodniu ciąży. Poznałam Sebastiana, z którym jestem zaręczona.

Gratulujemy!

