Te historie, które usłyszałam i to, co przeżyłam przez ostatnie dwa tygodnie w trasie - pokonaliśmy 4 tysiące kilometrów, ale to jest nic - najważniejsze były te spotkania i te rozmowy. Ten odcinek poniedziałkowy, czyli ten pilotażowy odcinek o 20:15 w Poniedziałek Wielkanocny, jest chyba najważniejszy. On może zmienić życie naprawdę wielu osób, bo on zmienia życie osoby która napisze list, zmienia życie bohatera- mówiła Marta Manowska.