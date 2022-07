"Rolnik szuka żony 8": Kamila komentuje zaskakujące doniesienia na temat udziału w programie

Ósma edycja "Rolnik szuka żony" za nami i jak już oficjalnie wiadomo, pięknej Kamili nie udało się znaleźć miłości w programie. Teraz fani mogą śledzić losy rolniczki za pośrednictwem jej Instagrama, a tam, właśnie pojawił się nowy post. Jak się okazało, Kamila wcale nie wysyłała zgłoszenia do programu i na początku nawet protestowała, że nie chce brać w nim udziału! Jak to się zatem stało, że rolniczka znalazła się w randkowym show TVP1? Kamila wszystko wyjaśniła. Zobacz także: "Rolnik szuka żony". Kamila w wymownym wpisie podsumowuje program: "Czasami tak bywa" "Rolnik szuka żony": Jak Kamila znalazła się w programie? Kamila z 8. edycji "Rolnik szuka żony" została okrzyknięta najpiękniejszą uczestniczką w historii programu . Na początku rolniczka zyskała ogromną sympatię fanów, a to oczywiście przełożyło się na ilość listów, które otrzymała. Kamila pobiła absolutny rekord i dostała prawie 500 listów od kandydatów ! Ostatecznie na jej gospodarstwie pojawili się Janek, Tomasz oraz Adam, jednak niestety, żaden z panów nie zaskarbił serca rolniczki . Fani nawet zaczęli krytykować Kamilę, że jest zbyt wybredna i snuje niepotrzebne pretensje do swoich kandydatów, jednak jak przyznała sama rolniczka, ona sama wie, że wszystkie jej decyzje w programie były słuszne. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Kamila komentuje wpis Adama o programie! Fani: "Pozostał niesmak" Choć w programie "Rolnik szuka żony" Kamila nie znalazła miłości, to jednak nie żałuje, że wzięła w nim udział. Jednak niewiele brakowało, a Kamila... w ogóle by się w nim nie pojawiła! Jak czytamy w najnowszym poście rolniczki, który opublikowała na swoim Instagramie, ona sama nie wysłała zgłoszenia do...