Kamil Piórkowski to zdecydowanie jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników drugiej edycji "Hotelu Paradise". Mężczyzna wzbudzał skrajne emocje nie tylko wśród widzów programu, ale również pozostałych mieszkańców rajskiego hotelu. Do tego, po całym show nie ominęła go spora fala krytyki.

Reklama

Jak oceniają go Artur i Ata, zwycięscy "Hotelu Paradise"? Do tej pory ciężko zapomnieć o złośliwościach i przytykach, jakie mężczyzna kierował w stronę Magdy. Jednak ku naszemu zdziwieniu, Beata i Artur postanowili stanąć w jego obronie! Dlaczego? Nie zapominajmy, że Kamil spiskował przeciwko Acie.

Tak naprawdę Kamil nic mi nigdy złego nie powiedział, miał szacunek do mnie - zaczęła zwyciężczyni "Hotelu Paradise".

Jak przyznała Ata, to zupełnie kto inny miał z nią największy problem. O kim mówi uczestniczka i jak Kamil zachowuje się poza kamerami? Koniecznie sprawdźcie, co powiedziała w rozmowie z naszą reporterką zwycięska para "Hotelu Paradise 2".

Zobacz także: "Hotel Paradise 3". Klaudia El Dursi pokazała lokalizację nowej edycji. To raj na ziemi!

Mimo, że pomiędzy Arturem i Atą istnieje tylko przyjaźń, uczestnicy doskonale wspominają wspólnie spędzony czas w programie.

Zwycięscy "Hotelu Paradise 2" w rozmowie z Party.pl ocenili zachowanie Kamila, który był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników. Choć niektórych może to zdziwić, stanęli oni w jego obronie.