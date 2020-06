Kamil i Ewa z "Big Brothera" telewizyjną parą roku! Co u nich słychać kilka miesięcy po zakończeniu show?

Kilka miesięcy temu wystartował plebiscyt na parę roku 2019, której miłość rozpoczęła się dzięki programowi telewizyjnemu. Wielkimi zwycięzcami okazali się Kamil Lemieszewski i Ewa Kępys z „Big Brothera” - zdobyli ponad 1,4 mln waszych głosów, pokonując m.in Madzię i Oleha z „Big Brothera” czy Ilonę i Adriana z „Rolnik szuka żony". Ze względu na pandemię koronawirusa w Polsce nie możemy na razie zaprosić tej pary do naszej redakcji, ale mamy dla Was specjalny wywiad z Kamilem, który zdradził, co u nich słychać!

Jak wygląda Twoje życie z Ewą w czasach pandemii? Jak spędziliście ostatnie tygodnie?

Życie wzbogaciło się o wiele podróży, ale nie było nam trudno. Po wspólnych doświadczeniach spędzonych w teleturnieju, znamy się bardzo dobrze, zaś teraz zbliżyliśmy się jeszcze bardziej. Dużo ćwiczyliśmy, biegaliśmy w okolicach Wisły, ja codziennie morsowałem. Wspólnie nadrabialiśmy seriale i klasykę filmową. Teraz dużo razem gotowaliśmy, tuliliśmy się czule każdego dnia. Plus nauczyłem Ewę strzelać z łuku do rajskich jabłek!

Po wygranej w show miałeś wiele planów, jesteś bowiem aktorem, modelem. Co z pracą? Nad czym teraz się skupiacie?

Niestety, cała sytuacja zablokowała gospodarkę światową i zniszczyła wiele planów, plus utrudniła wiele produkcji. W drogeriach zauważyłem pracujących reżyserów i filmowców... Całe szczęście, ten czas wykorzystałem na dopieszczenie mojego ostatniego filmu, polko-szkockiego „Dzika jest północ”, o królu Szkocji i cesarzy Europy Bolesławie Chrobrym. Udział w teleturnieju przysporzył nam większej popularności, mamy dużo ciekawych propozycji. Niestety, kontrakty zagraniczne (m.in. w Tajlandii) spadły i czekamy, aż życie wróci do jako takiej normalności. Podróżujemy po Polsce między planami zdjęciowymi i innymi projektami. Ruszyliśmy z projektem „Podróżuj z Ewą i Kamsonem po polskiej Lechii” oraz wywiadami z kalifornijskimi aktorami dla brytyjskiego magazynu "British Thoughts". Czekamy na rozruch programów telewizyjnych w ramach podpisanej współpracy z telewizją, ale to już inny temat.

A jak wyglądają Wasze prywatne plany?

Prywatne plany ciągle się rozwijają... Aktualnie przeprowadzamy się z Powiśla na Wilanów i planujemy różne podróże. Ewcia wraca do profesjonalnego fotografowania, ja do sportów walki. Mamy pewne propozycje pracy w filmie oraz nowych projektach. Mieliśmy dużo planów, lecz "Festiwal Koronaliów" popsuł wiele z nich - moich projektów filmowych w Egipcie i Maroko oraz Anglii, Ewie w Meksyku... i naszego wspólnego meksykańskiego projektu oraz tego w Tajlandii. Ale cóż, trzeba kreować coś na bieżąco.

Czego można Wam życzyć na najbliższe miesiące?

Można nam życzyć zdrowia i kreatywności oraz przychylnych wiatrów do nowych kontrahentów i podróży z naszym „dzieckiem" - Kowidem Coco - kotkiem, którego adoptowaliśmy podczas wstrzymania gospodarki. A także znalezienia partnera i sponsora dla Ewy i jej fotograficznych projektów. Mnie partnerów i inwestorów do mojego nowego filmu. Miłości mamy wiele i cieszymy się, że możemy się nią dzielić z fanami.

Kamil i Ewa poznali się w programie "Big Brother"!