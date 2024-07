We wczorajszym odcinku "Milionerów" jeden z uczestników, który dostał szansę o grę o milion i usiadł na przeciwko Huberta Urbańskiego już przy pierwszym pytaniu musiał skorzystać z koła ratunkowego "telefon do przyjaciela", żeby poznać prawidłową odpowiedź na pytanie: Ile wierzchołków ma trapez?. Witold Milczarek musiał zadzwonić do mamy, która podpowiedziała mu, że prawidłowa odpowiedź na to pytanie to B czyli cztery. Później szło mu już lepiej i doszedł do pytania za gwarantowane 40 tysięcy złotych. I tu pojawiły się znów problemy. Dlaczego?

Kamil Grosicki wyśmiał uczestnika "Milionerów"

Witold Milczarek usłyszał bowiem pytanie o naszego znanego pomocnika, Kamila Grosickiego. Jak brzmiało?

Jaki pseudonim ma piłkarz, który spełnił swoje marzenie o grze w Premier League, podpisując kontrakt z klubem Hull City.

29-letni tłumacz języka angielskiego i niemieckiego z Warszawy, nie znał odpowiedzi na to pytanie, dlatego skorzystał z koła "pół na pół", po wykorzystaniu którego zostały mu dwie odpowiedzi - "Jędza" i "Grosik". Uczestnik wybrał jednak błędną odpowiedź i postawił na "Jędzę", czyli Artura Jędrzejczyka z Legii Warszawa i zakończył grę.

Co na to sam Kamil Grosicki? Postanowił skomentować to na swoim koncie na Instagramie. Co napisał?

Zgadnijcie co kolega zaznaczył -Kolega jeszcze poprosił o koło ratunkowe 50 na 50???????? pytanie za 40 koła ->Tak blisko,tak blisko jak on,nie był jeszcze nikt tak blisko.

A Wy znaliście poprawną odpowiedź na to pytanie?

Kamil Grosicki wyśmiał pytanie, które padło w "Milionerach"

Show "Milionerzy" budzi sporo emocji w mediach

