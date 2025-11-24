W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" zobaczymy dobrze znane twarze z poprzednich edycji. Produkcja stawia na sentymentalne powroty byłych uczestników.

Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" coraz bliżej. Kto pojawi się na ekranie?

Produkcja stawia na sentymentalne powroty byłych uczestników, a wśród zaproszonych nie zabraknie Ani Derbiszewskiej i Joanny Osypowicz. Obie uczestniczki już dały fanom sygnał, że szykuje się coś wyjątkowego. W social mediach opublikowały wspólne zdjęcie z planu z podpisem:

Pod odcinek świąteczny, świąteczne selfie.

Jedno jest pewne: w specjalnym wydaniu spotkają się bohaterowie, których widzowie dobrze pamiętają i lubią. Świąteczne epizody "Rolnika" od lat mają jeden sprawdzony przepis: ciepła atmosfera, podsumowanie losów par i powroty tych, którzy zapisali się w historii programu. Tegoroczne kadry krążące w sieci sugerują, że będzie podobnie. Obecność byłych uczestników ma nadać odcinkowi bardziej rodzinny charakter.

Marta Manowska zdradza kulisy: "Mnóstwo energii i śmiechu"

Sama prowadząca także podgrzała atmosferę. Marta Manowska wrzuciła na InstaStories nagranie w eleganckiej, wieczorowej sukni, dodając wymowny opis:

Tak kończymy odcinek świąteczny. Do zobaczenia w święta! Było mnóstwo energii i śmiechu. Dziękuję - wyjawiła prowadząca.

Ten wpis jasno sugeruje, że nagrania już się zakończyły, a na planie panował bardzo lekki, radosny klimat. Jej zapowiedź pasuje do tonu, którego widzowie oczekują od świątecznego "Rolnika": ciepła, humoru i dobrej energii.

Co może znaleźć się w odcinku?

Choć produkcja wciąż trzyma część szczegółów w tajemnicy, świąteczny format zwykle oznacza:

spotkanie uczestników z różnych edycji,

krótkie podsumowania ich obecnego życia,

powroty par, które przetrwały próbę czasu,

kulisy i anegdoty z programu,

odrobinę świątecznej scenografii i nastroju.

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie, a po sieci już krążą pierwsze tropy dotyczące listy gości.

"Rolnik szuka żony" Ania i Asia fot. Instagran2aniaderbiszewska