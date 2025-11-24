Kadry ze świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony" trafiły do sieci. Kto się pojawi?
Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" będzie okazją do wyjątkowego spotkania z bohaterami programu sprzed lat. Na widzów czekają powroty byłych uczestników, dużo emocji, świąteczny klimat i kulisy, które już teraz podgrzewają atmosferę w sieci.
W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" zobaczymy dobrze znane twarze z poprzednich edycji. Produkcja stawia na sentymentalne powroty byłych uczestników.
Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" coraz bliżej. Kto pojawi się na ekranie?
Obie uczestniczki już dały fanom sygnał, że szykuje się coś wyjątkowego. W social mediach opublikowały wspólne zdjęcie z planu z podpisem:
Pod odcinek świąteczny, świąteczne selfie.
Jedno jest pewne: w specjalnym wydaniu spotkają się bohaterowie, których widzowie dobrze pamiętają i lubią. Świąteczne epizody "Rolnika" od lat mają jeden sprawdzony przepis: ciepła atmosfera, podsumowanie losów par i powroty tych, którzy zapisali się w historii programu. Tegoroczne kadry krążące w sieci sugerują, że będzie podobnie. Obecność byłych uczestników ma nadać odcinkowi bardziej rodzinny charakter.
Marta Manowska zdradza kulisy: "Mnóstwo energii i śmiechu"
Sama prowadząca także podgrzała atmosferę. Marta Manowska wrzuciła na InstaStories nagranie w eleganckiej, wieczorowej sukni, dodając wymowny opis:
Tak kończymy odcinek świąteczny. Do zobaczenia w święta! Było mnóstwo energii i śmiechu. Dziękuję
Ten wpis jasno sugeruje, że nagrania już się zakończyły, a na planie panował bardzo lekki, radosny klimat. Jej zapowiedź pasuje do tonu, którego widzowie oczekują od świątecznego "Rolnika": ciepła, humoru i dobrej energii.
Co może znaleźć się w odcinku?
Choć produkcja wciąż trzyma część szczegółów w tajemnicy, świąteczny format zwykle oznacza:
- spotkanie uczestników z różnych edycji,
- krótkie podsumowania ich obecnego życia,
- powroty par, które przetrwały próbę czasu,
- kulisy i anegdoty z programu,
- odrobinę świątecznej scenografii i nastroju.
Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie, a po sieci już krążą pierwsze tropy dotyczące listy gości.
