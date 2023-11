W ostatniej edycji "Hotelu Paradise" nie brakowało zaskakujących zwrotów akcji i roszad wśród uczestników i ich relacji. Tymczasem, po wielkim finale "Hotelu Paradise", pojawiają się głosy oceniające zachowanie innych uczestników. Już po tym, jak zgasły kamery, zwycięzca 7. edycji show, Jacek, krytycznie wypowiedział się o zachowaniu Rocha. Tę wersję zdaje się potwierdzać również Justyna, która przed naszą kamerą otworzyła się na temat postępowania byłego partnera.

Justyna i Roch tworzyli jedną z par, którą widzowie mogli oglądać w 7. edycji "Hotelu Paradise". Niestety, ich relacja nie przetrwała po wielkim finale, a partner Justyny miał odsunąć się od niej tuż po zakończeniu nagrań. Te wersję potwierdza sama zainteresowana, która przed naszą kamerą gorzko wypowiedziała się o tym, jak zachował się jej były partner.

Justyna z "Hotelu Paradise" przyznała, że zdziwiło ją zachowanie Rocha po wyłączeniu kamer.

Kamery się wyłączyły, ja jeszcze wierzyłam, że on się tak zachowuje, bo jest zmęczony tymi kamerami (...) że faktycznie porozmawiamy poza tymi kamerami i porozmawiamy, dlaczego się tak zachowuje (...) Ale kamery się wyłączyły, rozmowy nie było

Kamery się wyłączyły, ja jeszcze wierzyłam, że on się tak zachowuje, bo jest zmęczony tymi kamerami (...) że faktycznie porozmawiamy poza tymi kamerami i porozmawiamy, dlaczego się tak zachowuje (...) Ale kamery się wyłączyły, rozmowy nie było

Co więcej, uczestniczka twierdzi, że zachowanie Rocha nawet po zakończeniu nagrań do show nadal przypomina grę.

Uważam, że on robi to, co w ''Hotelu'', czyli dalej gra, manipuluje

- osądziła Justyna z ''Hotelu Paradise''.