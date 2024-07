Już wkrótce dowiemy się, czy Sara James wygrała "America's Got Talent". Występy 14-letniej Polki w amerykańskim show zachwycają świat, ale również polskie gwiazdy. Co o Sarze i jej karierze sądzi Justyna Steczkowska? Jakie ma rady dla młodej piosenkarki? TYLKO U NAS!

Reklama

Justyna Steczkowska zachwyca się Sarą James!

Sara James od kilku tygodni swoimi występami w "America's Got Talent" podbija serca widzów i fanów na całym świecie. Warto jednak dodać, że wokalistka ma dopiero 14 lat. Ogromne sukcesy i sława w tak młodym wieku mają jednak swoje plusy i minusy. Czy Justyna Steczkowska ma dla Sary jakieś rady, jak przetrwać w show-biznesie? Jurorka "The Voice of Poland" szczególna uwagę zwraca na otoczenie, w którym będzie dorastać i rozwijać karierę:

Wydaje m się, że to bardzo dzielna dziewczyna, ogarnięta w swoim życiu. Życzę jej, żeby słuchała siebie. Nie sądzę, że mogę dać jej radę. Ona sama wie, co robi i jak widać, robi to dobrze. [...] Życzę jej życzliwych osób wokół siebie, takich, którzy nie będą chcieli jej wykorzystać na początku drogi - mówi nam Justyna.

Posłuchajcie rozmowy z gwiazdą!

Reklama

Zobacz także: Nauczyciel Sary James zaskoczył wyznaniem: "Zaczęła śpiewać i się załamałem"