Czy będzie ciąg dalszy historii Justyny i Zbyszka z "Rolnik szuka żony 4"? To pytanie zadają sobie fani popularnego show Telewizji Polskiej. Informacja o tym, że Justyna i Zbyszek mają się ku sobie, pojawiła się w mediach już po zakończeniu programu. Justyna zdradziła w rozmowie z "Faktem", że odwiedziła rolnika w jego domu. W ramach rewizyty zaprosiła Zbyszka do Anglii, gdzie obecnie mieszka, na imprezę sylwestrową. Informację potwierdził rolnik, zamieszczając oświadczenie na swoim profilu. Rolnik zaproszenie przyjął, jednak w internecie próżno by szukać wspólnych zdjęć par z powitania nowego roku. Do tej pory żadne z nich nie zabrało głosu w sprawie.

