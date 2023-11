Znamy trenerów trzeciej edycji "The Voice Kids" w TVP. Skład pozostaje ten sam co w poprzedniej serii - młodych wokalistów będą oceniać Cleo, Tomson i Baron oraz Dawid Kwiatkowski. Okazuje się, że najwięcej problemów z dostosowaniem grafiku koncertowego do nagrań show miała Cleo, dlatego jej udział do ostatniej chwili był niepewny. Na szczęście udało się! Co o nowej edycji "The Voice Kids" pisze piosenkarka? Zobacz!

Cleo będzie znów jurorką "The Voice Kids"

Nagrania do „The Voice Kids” już się rozpoczęły. Jednak w sezonie letnim ciężko pogodzić artystom pracę na planie. Zwłaszcza Cleo, która w samym sierpniu gra aż… 15 koncertów.

Udało nam się dokonać rzeczy niemożliwej - połączenie nabrzmiałych grafików zajętości koncertowych i produkcyjnych z grafikiem Voice! Do ostatniej chwili myślałam że ze względu na zajętości nie pojawię się w tej edycji. Być może czytając to i nie mając punktu odniesienia nie widzicie w tym nic trudnego, jednak wierzcie mi tęgie głowy zajmujące się logistyką pracowały nad tym tematem wiele tygodni :) Piszę to ponieważ często zapomina się o ekipie dzięki której takie rzeczy dochodzą do skutku - panowanie nad kalendarzem, transport drogowy, pozwolenia dla helikoptera na lądowania, zmiany dat i godzin koncertów, przesunięcia planów zdjęciowych to zagadnienia które mają wpływ na setki osób pracujących przy danej produkcji. - napisała Cleo na Instagramie.

Cleo przekonuje, że nadaje się na jurorkę show, ponieważ młodym uczestnikom może udzielić wielu przydatnych rad:

Chciałabym rozwijać się jako trener i mimo iż program ma charakter rozrywkowy postarać się dać wszystkim dzieciakom jakąś "małą niteczkę" która poprowadzi je przez labirynty muzycznych dróg. Ciągle mam ten kompleks że mi jako dziecku na początku mojej drogi nikt nie pomógł...,może z tego powodu staram się z całych sił dać z siebie jak najwięcej. Nie chcę być po prostu "znaną twarzą" w fotelu, lecz prawdziwym trenerem który przekaże doświadczenie. Jestem przekonana o tym że mam co powiedzieć, sama pisze swoje kawałki, linie, teksty, pracuje nad swoim własnym wizerunkiem w teledyskach, strojami, scenariuszami - dzięki temu jestem autentyczna, self made jak to mówią w Stanach

Kto poprowadzi "The Voice Kids"?

Trzecią edycję "The Voice Kids" na antenie TVP 2 zobaczymy dopiero w 2020 roku (pierwszy odcinek jak zawsze 1. stycznia). Jak wiadomo, w roli prowadzącej nie zobaczymy Basi Kurdej Szatan, która została zwolniona przez TVP ze wszystkich programów, w których występowała. Najprawdopodobniej zastąpi ją Ida Nowakowska. W roli współprowadzącego na pewno zobaczymy youtubera, Jana Dąbrowskiego.

Przypomnijmy - poprzednie edycje wygrały Roksana Węgiel oraz Ania Anika Dąbrowska.

Cieszycie się, że zobaczycie Cleo w roli trenerki?

