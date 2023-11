Reklama

Julia Wieniawa (19) wystąpi w nowym reality show, który będzie produkować TVN! Jak dowiedział się magazyn „Party" będzie to program, jakiego nie było jeszcze na polskim rynku. Razem z Julią wystąpi jej mama - Marta Wieniawa.

– To reality show oparte na amerykańskim formacie, w którym występują gwiazdy ze swoimi mamami. Zadaniem Julki będzie przygotowanie dla pani Marty szeregu często ekstremalnych zadań, które ta będzie musiała wykonać – zdradza nasz informator.

Widać, że TVN robi wszystko, by wiosenna ramówka była naprawdę niezwykła - ujawniony ostatnio skład show „Agent Gwiazdy" robi wrażenie. Jakby tego było mało TVN namówił do współpracy jedno z najgorętszych nazwisk ostatniego sezonu. Julia Wieniawa do tej pory odrzucała wszelkie propozycje wystąpienia w programach rozrywkowych.

Nie chciała m.in. wystąpić w takim hicie jak „Taniec z gwiazdami”. Ale jak dowiedziało się „Party”, teraz aktorka zrobiła wyjątek i już wiosną zobaczymy ją w nowym programie TVN! Towarzyszyć jej będzie mama - Marta Wieniawa. Mama jest menadżerką Julii i na co dzień dba o jej interesy zawodowe (dodatkowo jako mama na pewno robi wszystko, by córka występowała tylko w najlepszych projektach:)

Julii na pewno będzie kibicował jej partner - Antoni Królikowski. Para ostatnio udowodniła, że plotki o kryzysie w ich związku były mocno przesadzone...

Jak będzie powstawał program i gdzie będzie kręcony - przeczytacie w poniedziałkowym „Party". Ciekawe, czy Julia zdecyduje się wpuścić kamery do domu...

Czy podczas show Julia Wieniawa będzie nas zaskakiwać swoimi stylizacjami?

Reklama

Kciuki za występ Julii w show na pewno będzie trzymał Antek Królikowski