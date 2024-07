Joanna Przetakiewicz zdradza kulisy Azja Express 2! Dyrektor domu mody La Mania wystąpiła w drugiej edycji programu u boku Łukasza Jakóbiaka. Tuż przed lotem do Indii wzbudził on ogromne kontrowersje swoją wizualizacją wywiadu z Ellen DeGeneres. Czy w Azja Express 2 Łukasz Jakóbiak wywoła tak skrajne emocje jak w premierowym sezonie show Renata Kaczoruk? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź w naszym wywiadzie! Co jeszcze zdradziła nam Joanna Przetakiewicz? Posłuchajcie!

Joannie Przetakiewicz w programie "Azja Express 2" towarzyszyć będzie Łukasz Jakóbiak.

Najbardziej kontrowersyjną uczestniczką pierwszej edycji "Azja Express" była Renata Kaczoruk.