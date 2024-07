Pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" był wielką niewiadomą. Producenci zaangażowali do występu w show sporo nowych twarzy, ale okazało się to strzałem w dziesiątkę - poziom jest niezwykle wyrównany, a świeże w show-biznesie nazwiska pokazały się z dobrej strony. Wyklarowały się już też pierwsze faworytki. Przypomnijmy: Sienkiewicz i Wyszkoni najlepsze na parkiecie. Przeszły do historii "Tańca z Gwiazdami"

Wczorajszy pojedynek sporo nerwów kosztował Joannę Orleańską. Aktorka wprawdzie poradziła sobie na parkiecie całkiem nieźle, ale ostatecznie wraz z Martą Wierzbicką znalazła się w zagrożonej odpadnięciem dwójce. Decyzją telewidzów odpadła gwiazdka "Na Wspólnej", a Orleańska mogła odetchnąć z ulgą. Taka wiadomość ucieszyła też jej mąż Pawła Orleańskiego i córeczkę, którzy kibicowali jej w studiu. Po zakończeniu show cała rodzina z uśmiechem pozowała fotoreporterom.

Kibicujecie jej?

