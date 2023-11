Wielki finał programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" już dziś! W ostatnim odcinku zmierzą się ze sobą Joanna Mazur i Jan Kliment oraz Tomasz "Gimper" Działowy i Natalia Głębocka. Która para wygra 100 tysięcy złotych i Kryształową Kulę? Tego niestety nie wiadomo. Bo choć jurorzy stawiają na niewidomą biegaczkę, to teraz liczą się głosy widzów, a więcej fanów ma youtuber.

Jak udało się nam ostatnio dowiedzieć, Gimper dostaje najwięcej głosów od widzów i szanse na wygraną ma naprawdę spore! Niektórzy zarzucają mu jednak, że przekupuje swoich fanów, oferując im różne korzyści za smsy. Czy tak w ogóle można?

Zobaczcie, co o tym myśli Joanna i Jan.

Której parze kibicujecie?

