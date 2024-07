Tym razem Joanna Horodyńska skrytykowała Klaudię Halejcio! W "Gwiazdach na dywaniku" stylistka i Tomasz Jacyków nie przebierali w słowach, oceniając jedną ze stylizacji aktorki. O którą chodzi? Zobaczcie sami!

Tym razem prowadzący program wzięli pod lupę zestaw gwiazdy z pokazu Łukasza Jemioła. Joanna Horodyńska wyznała, że nogi Klaudii w butach i spódnicy, które wybrała wyglądają jak serdelki:

Jacyków: Mówisz o tym co się dzieje w okolicach kostki? No po co takie buty... Ona jest zawsze u nas źle ubrana. Chociaż nie, raz miała na sobie sukienkę z piórkami Mariusza Brzezińskiego i dobrze wyglądała, dobry but, dobra długość. Dobrze wyglądała też jak była w takiej bluzie z kamieniami na prezentacji butów.

Stylistka podkreśliła, że obuwie, które wybrała Halejcio jest bardzo ładne, ale aktorka trochę za mocno je związała. Tomasz Jacyków zwrócił z kolei uwagę na niemodną spódnicę:

Horodyńska: Te buty w ogóle bardzo ładne są tylko, ze zatrzymały krążenie. Zsiniała jej ta noga pod koniec pokazu. Sinica. Z kozakami, z czymś, co by zasłoniło partie tych nóg byłoby ok.

Jacyków: Ale jak się jej werżneły w te nóżki. Niedobrze. Jeśli chodzi o sukienkę to ja lubię na zimę takie bukle, tweedy z żakardem połączone, tam jakaś nitka się pojawiła, niestety nie te buty. W ogóle jakby zamiast tej infantylnej spódniczki pojawiły się dłuższe czarne spodnie to to by wyglądało fantastycznie. I ten czubek buta by zagrał, nie widzielibyśmy tej ściśnietej nogi. I takie spódniczki cheerlederki był czas że były bardzo modne i większość kobiet je nosiła. Patrzyliśmy wtedy na takie spódniczki mniej krytycznym wzrokiem, bo one były bardzo modne. W tej chwili uważam, że takie spódniczki mogą nosić jedynie dziewczyny, które naprawdę mogą.