Jessica Mercedes będzie gościem programu Kuby Wojewódzkiego! Dziennikarz poinformował swoich fanów, że w najbliższym odcinku show na jego kanapie zasiądzie jedna z najbardziej znanych blogerek modowych w Polce. Będzie to już drugi występ Jessiki w programu Kuby. Wszystko wskazuje na to, że Wojewódzki darzy blogerkę ogromną sympatią i kibicuje jej karierze. Jego wpis na Facebooku nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości.

Reklama

Jutro u mnie. Ferrari wśród szafiarek.

Moja ulubiona Pani od mody.

Cudowne dziecko pokolenia Z.

Jessica Mercedes. Zapraszam k.

Fani showmana nie są jednak tym faktem zachwyceni. Informacja o wizycie Jessiki Mercedes w programie Kuby Wojewódzkiego wywołała ogromne emocje! Pod wpisem rozpętała sie burza na komentarze. Pojawił się również hejt, skierowany zarówno w stronę blogerki, jak i samego Kuby.

Dżesika Mercedes ma naprawdę tyle ciekawych rzeczy do powiedzenia, że ją trzeba zapraszać nawet nie raz, a dwa? No sorry, ale jakoś za nią nie przepadam, wybacz. O mamo, nie ma już w tym kraju ciekawszych ludzi? Kubuś ogarnij się i zaproś kogoś, kto ma coś do powiedzenia. Troszkę przesadziłeś Kubuś z promocją tej Pani... Cóż niech i ona ma swoje 5'... Wolałabym ogladać ciekawszą postać jednak.

W tym samym odcinku pojawi się również znany zespół disco polo "Piękni i młodzi". To będzie naprawdę kontrowersyjny program. Będziecie oglądać?

Zobacz też: Kuba Wojewódzki przypomina Agnieszce Szulim, że... dobrze na niej leży!

Zobacz także

Kuba Wojewódzki zaprosił do swojego programu blogerkę Jessikę Mercedes.

Facebook

Reklama

Jessica Mercedes już po raz drugi będzie gościem programu Kuby.