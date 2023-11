W 10. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Barbara Kurdej-Szatan zatańczy z Jackiem Jeschke! Gwiazda dostała tancerza, który już raz stanął na podium. Trzy lata temu Jacek zdobył Kryształową Kulę ucząc tańczyć rumby czy tanga Annę Karczmarczyk! Czy Basia Kurdej-Szatan też liczy na zwycięstwo i marzy o wygranej? Zapytaliśmy o to Jacka Jesche. Tancerz przy okazji zdradził nam prawdziwy powód uczestnictwa aktorki w programie!

Reklama

Basia do pokonania będzie miała m.in. Akopa Szostaka, Monikę Miller, Sandrę Kubicką, Magdę Beredę, Reni Jusis czy swojego męża Rafała Szatana! Czy uda jej się zostać laureatką 10. edycji tanecznego show Polsatu? Zobaczcie, co Jacek Jesche zdradził nam do kamery Party.pl.

Kibicujecie tej parze?

Zobacz także: Poznaj wszystkie pary nowej edycji show "Taniec z Gwiazdami"! Nie uwierzysz, z kim wystąpi Sandra Kubicka!