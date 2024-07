Jarosław Kuźniar odchodzi z TVN-u! Dziennikarz poinformował o tym swoich fanów na Facebooku. W ostatnim czasie dużo mówiło się o tym, że prezenter odejdzie z "Dzień dobry TVN", bo nie czuje się dobrze w programie śniadaniowym. Anna Kalczyńska, z którą współprowadził program, pojawiła się ostatnio na wizji u boku Marcina Prokopa. Kuźniar jednak nie komentował plotek, ale w końcu postanowił zabrać głos. Co napisał na Facebooku?

Szykuję się do trudnego wtorku. Nigdy nie sądziłem, że tak szybko będę musiał (chciał?) powiedzieć Wam, że czas na ‪#‎goforNew‬ To moje ostatnie 48 godzin w TVN. Dla naszej relacji, budowanej wspólnie w telewizji i internecie przez 10 ostatnich lat, to oznacza jeszcze więcej możliwości na spotkanie NA ŻYWO. Dla mnie osobiście bezcenny będzie powrót do dziennikarstwa informacyjnego. Spotkajmy się TUTAJ na ‪#‎Facebook‬ LIVE o 7:00 RANO we wtorek ‪#‎WszystkoWamPowiem‬