Janusz Dzięcioł był zwycięzcą pierwszej polskiej edycji "Big Brothera". Niestety, 6 grudnia dotarła do nas tragiczna wiadomość. Janusz Dzięcioł zginął w wypadku samochodowym na przejeździe kolejowym, do którego doszło zaledwie 100 metrów od jego domu!

Produkcja "Big Brothera" postanowiła pożegnać zmarłego 65-latka w wyjątkowy sposób. Zobaczcie sami!

Produkcja "Big Brothera" żegna Janusza Dzięcioła

Janusz Dzięcioł w programie "Big Brother" dał się poznać jako ciepły i szczery człowiek obdarzony niezwykłym poczuciem humoru. Gdy zgłosił się do show, był komendantem straży miejskiej. Mimo odpowiedzialnej pracy potrafił się wyluzować i bawił widzów do łez. To między innymi dlatego fani "Big Brothera" zdecydowali, że to właśnie Janusz zasługuje na główną wygraną w wysokości 500 tysięcy złotych.

Produkcja "Big Brothera" postanowiła pożegnać Janusza Dzięcioła w wyjątkowy sposób. Na Facebooku pojawił się właśnie film, który składa się z najlepszych momentów z pierwszej edycji show. Ich bohaterem jest oczywiście Janusz Dzięcioł!

Pod nagraniem pojawiło się wiele ciepłych komentarzy, w których fani "Big Brothera" wspominają Janusza Dzięcioła.

- W programie BB dał się poznać jako Ciepły, pogodny,wspaniały, mądry człowiek. Straszny żal. Ciężko uwierzyć. Wyrazy żalu i kondolencje dla rodziny. ???????????? - [*] ciepły pogodny, bardzo pozytywny człowiek, był wspaniałym człowiekiem. Ludzie go pokochali po programie BB nigdy go nie zapomną teraz będzie strażnikiem miejskim w lepszym świecie .... wyrazy współczucia dla całej rodziny i bliskich znajomych.... Zawsze pozostanie w naszych sercach jako Janusz Dzięcioł z BB ❤❤ nie znałam go osobiście Ale bardzo się przejęła... Jestem po prostu w ciężkim szoku... - To był najlepszy BB , przykro że tyle pozytywnych osób z tamtej edycji BB i nie tylko,odeszło już z tego świata, nie ma ich wsród nas.???? Wyrazy współczucia dla rodziny Pana Janusza,cudowny człowiek......szok???? - czytamy w komentarzach (pisownia oryginalna).

Janusz Dzięcioł nie żyje. Przyczyny śmierci

Janusz Dzięcioł zginął 6 grudnia w wyniku wypadku samochodowego, do którego doszło około godziny 8.40.

Na przejeździe kolejowo-drogowym koło Grudziądza pod pociąg relacji Toruń Główny – Grudziądz pomimo czerwonych świateł wjechał samochód osobowy. Komisja ustali, co spowodowało, że pomimo sygnału zabraniającego wjazdu doszło do zdarzenia. W wypadku zginął kierowca samochodu. Nikt z pasażerów ani obsługi pociągu nie został ranny – poinformował PAP Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Janusz Dzięcioł miał tylko 65 lat. Osierocił córkę Kasię oraz pozostawił pogrążoną w żałobie żonę. Składamy im szczere kondolencje!

Takiego go zapamiętamy!

Janusz Dzięcioł po programie zajął się również polityką. Dwukrotnie zasiadał w Sejmie z ramienia PO

