Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał! Na andrzejkowej imprezie uczestników programu "Rolnik szuka żony" naprawdę dużo się działo i czyżby pojawiła się kolejna para? Chodzi o Jakuba i Martę! Była kandydatka Pawła Bodziannego opublikowała zdjęcie, na którym widać pocałunek Jakuba i Marty... Czy można mówić o kolejnym związku w wielkiej rolnikowej rodzinie?

Jakub z "Rolnik szuka żony 6" jest zakochany?

Nie jest sekretem, że uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" co roku spotykają się na jednej wielkiej imprezie. W tym roku były to andrzejki, gdzie pojawiło się mnóstwo uczestników z aktualnej 10. edycji, ale uwagę zwróciły też zdjęcia Jakuba z 6. edycji. Okazuje się, że Natalia, kandydatka Pawła Bodziannego pochwaliła się zdjęciem z fotobudki, na którym widać Jakuba, który całuje Martę, kandydatkę Sławomira. Marta i Sławomir z 6. edycji rozstali się w finale, a teraz okazuje się, że dwójka uczestników z 6. edycji nie tylko doskonale się zna, ale w sieci pojawiły się sugestie, że mogą być parą. Sami zobaczcie ich wspólne zdjęcie!

Jakub w programie "Rolnik szuka żony" był związany z Anną i choć wydawało się, że para ogłosi datę ślubu, to Ci... ogłosili rozstanie. Od tego czasu rolnik kilka razy pojawił się w "Pytaniu na śniadanie" w roli eksperta, ale do tej pory nie ujawnił, czy znalazł swoją drugą połówkę. Czyżby teraz wszystko się zmieniło? Z kolei Marta była kandydatką Sławomira, który nie tylko jest już po ślubie, ale miał też zostać ojcem. Myślicie, że Marta i Jakub odniosą się do spekulacji na temat ich rzekomego związku?

