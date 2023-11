Jakub to jeden z najbardziej wymagających uczestników nowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna jest bardzo krytyczny wobec swoich potencjalnych kandydatek. Nie boi się głośno mówić o ich wyglądzie, co nie do końca spodobało się widzom. Mimo wszystko Jakub wychodzi z założenia, że ma prawo wysoko zawiesić poprzeczkę.

Rolnik w rozmowie z Party.pl zdradził swoje plany na przyszłość. Okazuje się, że nie do końca są one związane z gospodarką... Czyżby coś zataił przed kandydatkami? Zobaczcie nasze wideo i oceńcie sami!

Jakub podpadł widzom przez swoje wysokie wymagania wobec kandydatek

