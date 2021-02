Jakub niespodziewanie przyznał, że... wróciłby do "Rolnik szuka żony"! Żałuje, że dał szansę tylko Ani? 

Jakub z 6. edycji "Rolnik szuka żony" zaskarbił sobie ogromną sympatię internautów. Jego związek z Anią, który narodził się na oczach widzów w programie, wzbudził dużo emocji. Podobnie ich decyzja o rozstaniu od której minął już ponad rok!

Jakub jeszcze do niedawna nie był aktywny w mediach społecznościowych. Teraz można skontaktować się z nim nie tylko na Facebooku ale również na Instagramie. W niedzielny wieczór był gościem na transmisji u Ilony i Adriana z tej samej edycji. Przy okazji rozmowy zdradził, że... chętnie ponownie wziąłby udział w programie!

Czy żałuje, że podczas kręcenia "Rolnik szuka żony" dał szansę jedynie Ani?

Jakub z "Rolnik szuka żony" po rozstaniu z Anią mówił, że spotyka się z kobietą, która napisała do niego list. To był jedyny szczegół na temat jego ostatniego związku, ponieważ rolnik nie chciał zdradzać nic więcej i chronił prywatność swojej nowej partnerki. Niedługo przed świętami niespodziewanie przyznał, że jego serce ponownie jest wolne.

Wspólne live'y z Iloną i Adrianem z 6. edycji "Rolnik szuka żony" bardzo spodobały się nie tylko widzom ale również samym rolnikom. W niedzielny wieczór Jakub ponownie gościł na transmisji u przyjaciół z programu. Podczas kilkudziesięciominutowej rozmowy zdradził, że mimo niepowodzenia w sprawach sercowych nie żałuje swojego udziału w show i chętnie by to powtórzył:

Nie żałuję występu w "Rolnik szuka żony" i gdybym miał zrobić to jeszcze raz to zrobiłbym to jeszcze raz.