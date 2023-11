Jakub z 6. edycji programu "Rolnik szuka żony" zdążył już podpaść widzom. Nie wszystkim spodobał się bowiem stosunek mężczyzny do kobiet, które wysłały do niego list. Jakub był wobec nich bardzo krytyczny. Oceniał głównie ich wygląd, co sprowadziło na niego lawinę negatywnych komentarzy. Mimo wszystko Jakub zdecydował się zaprosić na randkę dwie kobiety. Jedna z nich dotarła na miejsce. Druga z kolei rozmawiała z rolnikiem jedynie przez internet.

Jakub w rozmowie z Party.pl zdradził, czego oczekuje od przyszłej partnerki. Jakie będzie miała obowiązki w gospodarstwie? Czy będzie musiała pracować na roli? Zobaczcie, co ujawnił nam Jakub! Myślicie, że znajdzie miłość w tym programie?

Jakub jest bardzo wymagającym mężczyzną. Nie będzie mu łatwo znaleźć wymarzonej partnerki

