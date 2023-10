Magdalena Kajra Kajrowicz dotąd była raczej nieco w cieniu swojego słynnego męża, Sławomira. Do czasu. Dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami" to wykonawca słynnej "Miłości w Zakopanem" stanął w cieniu żony. A ta, w parze z Rafałem Maserakiem doszła do ścisłego finału show, w którym ustąpiła jedynie aktorowi Piotrowi Mrozowi w parze z Hanią Żudziewicz.

W programie Kajra w bardzo wzruszający sposób mówiła o swoim związku. A jaki jest naprawdę? Zobaczcie, co powiedziała przed naszą kamerą.

Kajra szczerze o małżeństwie ze Sławomirem

Dziennikarka Party.pl Magdalenę zapytała czy "idealne" małżeństwo Kajry i Sławomira miało jakieś kryzysy? Czy np. się kłócą?

- Kłócimy się bardzo często i właściwie o wszystko - o drobiazgi i bzdury - wyznała szczerze Kajra. Ale jak dodaje: - Warto czasem odpuścić, pewnych rzeczy nie słyszeć, nie widzieć. Nie zamieniać na młodszy model i szukać, ale poprawiać...

Taneczny partner w "Tańcu z gwiazdami" Rafał Maserak mówił, że Kajra w relacjach tanecznych była dominująca, czy tak samo jest w małżeństwie? Zobaczcie, co nam mówi.