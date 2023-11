Mariola i Andrzej Gołotowie razem występują w popularnym programie "Agent-Gwiazdy". Zaproszenie do programu było dla kobiety ogromnym zaskoczeniem. Żona boksera jest prawniczką i na co dzień mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych, a z show biznesem niewiele ją łączy. Podczas konferencji poświęconej czwartej edycji "Agenta" Mariola Gołota zdradziła Party.pl jak poznała swojego męża i gdzie się pobrali. Przy okazji wyznała też, co przeczytała w komentarzach na temat swojego udziału w show i początków swojej znajomości z bokserem. Obejrzyjcie wideo i zobaczcie jak zaczęła się historia związku Marioli i Andrzeja Gołotów!

Mariola Gołota podczas konferencji.

Mariola Gołota zawsze kibicuje mężowi.

