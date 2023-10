Viki Gabor razem z Aniką Dąbrowską i Pawłem Szymańskim dotarli do finału drugiej edycji "The Voice of Kids", w którym ostatecznie zwyciężyła Anika. Jak Viki Gabor, absolutna faworytka wszystkich, przyjęła wygraną koleżanki?

Reklama

Przypomnijmy, że Viki na scenie "The Voice" stawiała pierwsze kroki jako dwunastolatka! To bardzo młody wiek, w którym niekoniecznie łatwo jest się odnaleźć w wielkim świecie show-biznesu i rywalizacji. Choć Wiktoria zachwycała wszystkich, i choć ostatecznie nie wygrała, to i tak odniosła wielki sukces. To właśnie ona zaśpiewała na Eurowizji 2019 i zdobyła dla Polski pierwsze miejsce.

My postanowiliśmy jednak cofnąć się o te dwa lata i zapytać młodą artystkę, jakie uczucia towarzyszyły jej podczas finału "The Voice" i jakie relacje ma do dziś z Aniką Dąbrowską. Takiej odpowiedzi się nie spodziewaliśmy!

Zobacz także: Viki Gabor i Julia Wieniawa szykują wspólny projekt?! "Głos ma jak aniołek"

Viki zachwycała wszystkich coraz większymi możliwościami wokalnymi. Każdy następny odcinek był dla niej dużym sukcesem. Nie da się ukryć, że w "The Voice" oszlifowała swój talent niczym diament.

Jan Bogacz TVP