Od jakiegoś czasu możemy oglądać Saszan w całkiej nowej roli - jurorki show Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now". Zapytaliśmy ją ostatnio jak się z tym czuje. Jak się okazuje, zawsze marzyła o tym by być jurorem w podobnym show, ale dotąd bała się spróbować. Dlaczego zmieniła zdanie, co ją przekonało? Jak mówi, chce "dać wiatru w te utalentowane żagle". Ale to nie wszystko...

