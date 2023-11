1 z 8

Rusza nowy program Polsatu - „Śpiewajmy razem. All Together Now”. Dziś odbyło się spotkanie prasowe z jurorami show - a jest ich setka, przewodniczącą panelu - Ewą Farną oraz prowadzącym - Igorem Kwiatkowskim! Jakie są zasady w programie? Kogo jeszcze zobaczymy w jury? Poznajcie wszystkie szczegóły!

O co chodzi w show? Uczestnicy (zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, soliści, duety, a także większy grupy muzyczne), podczas swojego występu muszą zaśpiewać tak, by porwać do wspólnego śpiewania i zabawy jak największą liczbę jurorów. Im więcej sędziów wstanie z miejsca i zacznie śpiewać, tym wyższy wynik. Program składa się z ośmiu odcinków. Dwójka wokalistów, która w każdym odcinku poderwie z krzeseł największą liczbę sędziów, przechodzi do finałowego odcinka, w którym zawalczą o nagrodę pieniężną.

A wśród jury zasiądą m.in. Saszan, Anja Orthodox, Dariusz Kordek, Dżaga (Mariusz Ząbkowski, przyjaciel Dody), Madox, Conrado Yanez, Betty Q czy Ramona Rey. Nie da się więc ukryć, że największą gwiazdą show będzie oczywiście Ewa Farna! Jak wyglądała na konferencji? W czerwonej marynarce, białym t-shircie z nadrukiem i kwiecistej spódnicy - jak nastolatka! :) Zobaczcie zdjęcia!

