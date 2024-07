Syn Doroty Szelągowskiej był pod wrażeniem tego, że do jego mamy napisał prywatną wiadomość Sylwester Wardęga.

Dorota Szelągowska o wiadomości od Sylwestra Wardęgi

Sylwester Wardęga to obecnie jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Jego filmiki, m.in. o psie-pająku robią furorę w Internecie. Syn Doroty Szelągowskiej też jest jego wiernym fanem i śledzi nowości, jakie pojawiają się w sieci. W "Maglu Towarzyskim" prowadząca program "Dorota was urządzi" wyznała, że jej syn był pod dużym wrażeniem, kiedy zobaczył, że Wardęga napisał do gwiazdy:

Mój syn żyje YouTubem. Pewnego dnia napisał do mnie Sylwester Wardęga. Napisał do mnie prywatną wiadomość, że bardzo podoba mu się mój program. I mówię to mojemu synowi i nareszcie zostałam przez kogoś doceniona. Bo skoro Wardęga do mnie napisał....

Dorota Szelągowska w "Maglu Towarzyskim"

"Nareszcie zostałam przez kogoś doceniona...Nareszcie mój syn stwierdził, że to jest warte, że ja w ogóle robię program - skoro Wardęga do mnie napisał"

Posted by Magiel towarzyski on 24 listopada 2015

Dorota Szelągowska prowadzi program "Dorota Was urządzi"

Sylwester Wardęga bardzo lubi jej program