Tylko tydzień został do pierwszego odcinka 7. edycji "Tańca z Gwiazdami". 11 par startujących w show od kilku tygodni intensywnie trenuje, w tym bracia Jeschke ze swoimi partnerkami. Jacek Jeschke tańczy w tej edycji z Pauliną Chylewską, Wojtek Jeschke z Kasią Sawczuk. Mamy zdjęcia braci z sal treningowych! Jak sobie radzą z partnerkami? Który tancerz waszym zdaniem prezentuje się bardziej hot?

Wojtek z Kasią wydają się być na sali tanecznej bardziej wyluzowani, za to Jacek z Pauliną bardziej profesjonalni. Czy Wojtek w końcu zdobędzie z Sawczuk Kryształową Kulę, a może to Jacek znowu dojdzie do finału i zajmie pierwsze miejsce z Chylewską, jak udało mu się to wcześniej z Anią Karczmarczyk? Zobaczcie zdjęcia znanych tancerzy z ich partnerkami w naszej galerii.

