Już we wrześniu 10. edycja "Tańca z gwiazdami"! Znamy wszystkie pary, które będą rywalizowały o Kryształową kulę. Do tanecznego show wrócił Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz. W programie pojawi się też kilku nowych tancerzy. W tej edycji nie zobaczymy jednak Wojtka Jeschke. Czy to oznacza, że dwóch braci musiało rywalizować o udział w "Tańcu z gwiazdami"?

Reklama

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, czy obaj otrzymali propozycje? Jacek Jeschke zdradził Party.pl, co sądzi o nowych tancerzach i dlaczego, jego zdaniem, stacja podjęła decyzję o wymianie składu, który znany już od kilku edycji.

Kibicujecie Jackowi Jeschke i Basi Kurdej-Szatan? To jedna z najmocniejszych par w programie! Pokonają pozostałych uczestnikó?

Instagram