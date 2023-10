Iwona i Gerard z "Sanatorium Miłości" poznali się na planie show, ale ich miłość zakwitła dopiero po programie. Wówczas uczestnicy postanowili dać sobie szansę - zamieszkali ze sobą, a w minione wakacje stanęli na ślubnym kobiercu. W rozmowie z Party.pl poddali się testowi na zgodność, jak im poszło? Sprawdźcie sami!

Iwona i Gerard z "Sanatorium Miłości": Test na zgodność par

Iwona i Gerard poznali się w 2. edycji "Sanatorium miłości". Już wtedy uczestnik pokazywał swoje zainteresowanie koleżanką, ale nie chciał się narzucać. Dopiero po programie potwierdzili, że są parą. Kolejną niespodzianką było również to, że para postanowiła razem zamieszkać. W sierpniu Iwona i Gerard z "Sanatorium Miłości" wzięli ślub, a my postanowiliśmy pojechać do świeżo upieczonego małżeństwa, by dopytać o ich relacje. Podczas rozmowy nasza reporterka postanowiła przeprowadzić test zgodności między parą. Jak im poszło? Przy pytaniu o kłótnie bez wątpienia byli zgodni.

- Rzadko się to zdarza, nie ma kłótni jako takiej. Jak sobie coś powiemy, to potem się odwracamy i jest wszystko normalnie. Nie ma tak, jak to w moim pierwszym małżeństwie było - powiedział Gerard.

- U nas po prostu trzeba przetrawić, co druga osoba chciała Ci przekazać. No i trzeba iść na ustępstwo, na dyplomację - dodała Iwona.

