Po tym występie ciężko się otrząsnąć... To, co pokazała Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino, na pewno było jednym z najbardziej niezwykłych wystepów tej edycji Tańca z Gwiazdami. Gdy na parkiecie zapadła kompletna cisza, przez chwilę mogliśmy znaleźć się w świecie Iwony, świecie kompletnej ciszy!

Para tańczyła do piosenki "Do kołyski" z repertuaru grupy Dżem. Piękny i zmysłowy taniec zyskał jeszcze jednen wymiar, gdy... muzyka ucichła. Wtedy mogliśmy sami poczuć to, co czuje Iwona. Miss świata osób niesłyszących tańczyła sama, bez muzyki. I chyba wszystkim widzom w studio łzy stanęły w oczach.

Iwona Cichosz, bez wątpienia rewelacja tej edycji show, zadedykowała swój taniec babci i dziadkowi - siedzącym na widowni show. Oboje byli zachwyceni, ale nie tylko oni. Wystarczyło posłuchać jurorów:

To wspaniale, że pani z nami jest - mówił poruszony Andrzej Grabowski.

Zawsze czekam na takie momenty kiedy brakuje mi tchu. Gdy łzy napływają mi do oczu. Wzruszyłaś nas tak mocno... Pierwszy raz nie mogę oddychać - wtórowała mu zwykle dość zasadnicza Iwona Pavlović.

Nie mogło być inaczej. Iwona i Stefano dostali maksymalne noty - 40 punktów!

