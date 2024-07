Od pierwszego odcinka zachwyca w „Tańcu z Gwiazdami” i udowadnia, że nie słysząc też można doskonale tańczyć. Iwona Cichosz i jej taneczny partner Stefano Terrazzino, przygotowują na piątek tango argentyńskie:

Dla Iwony udział w programie to zupełnie nowe doznanie. Nie obraca się w show -biznesie jak pozostali uczestnicy. Z drugiej strony niesamowite jest to, że chociaż nie miała do czynienia z tańcem, z mediami, ze światem w jakim ja żyję na co dzień, odnalazła się tu jak ryba w wodzie. Jest tak zakochana w tańcu, że zapomina o wszystkim dookoła. Jest bardzo skupiona na treningach – mówi Stefano Terrazzino.