W ostatnim odcinku uczestnicy wybierali króla i królową turnusu. No... prawie wszyscy uczestnicy. Ryszard stwierdził bowiem, że nie będzie na nikogo głosował.

Jak na decyzję Ryszarda zareagowali internauci? Mężczyzna wywołał skrajne emocje.

-Dla mnie królem turnusu bezapelacyjnie jest Ryszard. Bez niego ta produkcja byłaby mocno nudnawa. Oby w następnym sezonie znalazły się tak bogate osobowości jak kochany Pan Ryszard :D

-Ryszard powinien być królem, telewizja ustawiła wybory !!!!

-Oj RYSZARDZIE!!! Kobiety to Ty nie znajdziesz! A trzeba było bawić się jak reszta- żal patrzeć ????????

-Dzięki Ryszardowi czarnemu było trochę śmiesznie, bo mnie osobiście w pewnym momencie przestał wkurzać, a zaczął bawić ???? on ewidentnie nie pasował do całej reszty tych wspaniałych ludzi ❤️- komentowali fani show.