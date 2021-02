Ilona z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na odważne wyznanie „w finale polały się łzy”! Co tak naprawdę stało się między nią a Maciejem?

Ilona z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z programu i wspomina siódmą edycję. Kandydatka Macieja przyznała, że nie żałuje decyzji o udziale w programie, mimo że nie obyło się bez łez. Takiego wyznania nikt by się nie spodziewał!

Ilona była jedną z kandydatek Macieja w siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Co prawda ich relacja od początku budziła wiele wątpliwości z racji tego, że rolnik poza kamerami nie spotykał się ze swoją wybranką i ostatecznie rozstali się. Teraz Ilona opublikowała trzy zdjęcia z programu, w tym jedno nigdy nie pojawiło się w "Rolniku" i wyznała, że mimo łez i ogromnej lekcji życia nie żałuje, że wysłała list!

Z cyklu rolnikowe wspomnienie… :D Bardzo często zadajecie mi pytanie, czy żałuję udziału w programie Rolnik Szuka Żony. Otóż nie żałuję zgłoszenia się do programu, jak i samego udziału w nim. Była to dla mnie wspaniała przygoda życia i choć w finale polały się łzy, to mimo wszystko bardzo się cieszę, że odważyłam się wystąpić przed kamerami.