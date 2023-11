Reklama

Zmiana prowadzącego w programie „Jaka to melodia?” okazała się... opłacalną decyzją, przynajmniej finansowo. Okazuje się, że muzyczne show z Norbim zarabia dla TVP 1 znacznie więcej, niż w czasie, kiedy prowadzącym był Robert Janowski. Te wyniki mówią wszystko! Zobaczcie...

"Jaka to melodia?" hitem TVP 1?

Według wyliczeń domu mediowego MullenLowe MediaHub program „Jaka to melodia?” w 2018 roku zarobił 75,4 mln zł. Okazuje się, że to lepszy wynik, niż w 2017 roku, kiedy program prowadził Robert Janowski. Czyżby nowa, odświeżona formuła muzycznego show przypadła do gustu widzom? Z pewnością z takiego wyniku cieszy się Prezes TVP, Jacek Kurski. W końcu to on zdecydował o zmianie prowadzącego. Widzom podoba się nowa edycja programu, a energetyczny prowadzący podbił ich serca.

Robert Janowski pożegnał się z programem "Jaka to melodia?"