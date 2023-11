Igor Jakubowski był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników "Big Brothera". Sympatyczny bokser dość często wchodził w konflikty z innymi mieszkańcami domu Wielkiego Brata, na czele z Łukaszem. Igor zasłynął również dzięki swojej słabości do kobiet. Przypomnijmy, że to właśnie w show TVN7 poznał swoją obecną partnerkę, Angelikę.

A co o niepokornym uczestniku "Big Brothera" sądziła Agnieszka Woźniak-Starak? Igor zdradził przed naszymi kamerami kulisy ich znajomości. Okazuje się, że prowadząca show TVN7 miała co do boksera sporo zastrzeżeń... Zobaczcie sami!

Igor na stałe zagościł w polskim show-biznesie. Coraz częściej można spotkać go na oficjalnych imprezach. Niemal zawsze towarzyszy mu ukochana Andżela

