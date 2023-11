Angelika i Igor to jedna z dwóch par, która powstała dzięki programowi "Big Brother". Wygląda na to, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Igor i Angelika starają się bowiem spędzać ze sobą każdą wolną chwilę. Nie jest to łatwe, ponieważ wciąż mieszkają w innych miastach. A jakie były początki ich znajomości? Czy Igor od razu zauroczył się swoją koleżanką? Zobaczcie, co nam zdradził! Oj, Angelika nie będzie chyba zadowolona...

Angelika i Igor świetnie się dogadują. Coraz częściej można ich także spotkać na oficjalnych imprezach. Czy zostaną w show-biznesie na dłużej?

