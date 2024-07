To właśnie on – Janusz Panasewicz - idol kilku pokoleń fanów, niezależny rock'n'rollowiec i ciekawy mężczyzna wzbudza w programie największe emocje wśród uczestniczek!

Pan As – jak nazywa go jego również wielki fan Wojtek Łuszczykiewicz - nie pozostaje obojętny na kobiecą urodę i wdzięk. Jego posągowa twarz rozjaśnia się w rozbrajającym uśmiechu niejednokrotnie właśnie dzięki płci pięknej startującej w castingach. Uczestniczki, mimo widocznej tremy, bardzo często śpiewają wyłącznie w jego kierunku... Wygląda na to, że pozostali jurorzy nie mają z nim szans!

Zobaczcie, jak uczestniczki castingowych odcinków "Idola" flirtują z Januszem Panasewiczem.

IDOL: Czwarty odcinek programu już dziś o 20:00 w Polsacie!

