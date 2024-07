W najbliższym odcinku "Idola" pięcioro uczestników zmierzy się z największymi hitami o miłości. Wbrew pozorom to niełatwe zadanie. A co na ten temat sądzą jurorzy? Co radzą uczestnikom? Czego powinni się wystrzegać, a na co zwrócić uwagę?

- Ckliwości, pretensjonalności trzeba unikać, takiej tandety – mówi Wojtek Łuszczykiewicz. - Powinni się wystrzegać patosu na pewno – dodała śpiewająco Ewa Farna. - Myślę, że tutaj wrażliwość będzie ważna – stwierdził Janusz Panasewicz.

W najbliższym odcinku uczestnicy zaśpiewają największe miłosne przeboje. Zmierzą się hitami między innymi: Rihanny, Eda Sheerana, U2 czy Maroon 5. Kto zdobędzie sympatię widzów oraz jurorów i awansuje do półfinałowej czwórki? Żelka, Karolina, Mariusz, Adam, a może Kuba?

Kto odpadnie w czwartym odcinku? Przekonamy się już jutro - w środę 3 maja o godzinie 20. w Polsacie!

