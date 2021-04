"Dance Dance Dance": Ida Nowakowska ostro o solówce Roxie: "Młoda dziewczyna, która pozwoliła sobie na wulgarność". Zobaczcie ten występ! 

Solówka Roxie Węgiel w ostatnim odcinku "Dance Dance Dance" wzbudziła wielkie emocje wśród jurorów! 16-letnia wokalistka odtworzyła choreografię Rihanny z jej występu na MTV Video Music Awards z 2016 roku. Zdobyła aż 22 punktów, co pozwoliło jej awansować do kolejnego odcinka, ale jurorzy nie byli zgodni w opiniach. Dla Idy Nowakowskiej taniec Roksany był zbyt... wulgarny!

Roksana Węgiel miała naprawdę trudne wyzwanie przed sobą - nauczyć się trudnej choreografii z występu samej Rihanny - mistrzyni tańca, której występy są dopracowane do perfekcji, ale również bardzo odważne, często też seksowne. Jak w jej roli wypadła Roksana? Joanna Jędrzejczyk i Agustin Egurrola byli zachwyceni:

Roxie, dla mnie kolejny raz mega, mega szybko się uczysz, mega szybko odrabiasz lekcje. Masz w sobie zadziorę! [...] Jesteś pracowitym dzieciakiem, ja daję ósemkę! Niech to będzie motor napędowy - powiedziała Jędrzejczyk

Jak przyszedłem na salę, powiedziałem, że musi być siła. Było naprawdę nieźle, były piękne momenty, kontrasty, byłaś w klimacie od początku do ostatniego uderzenia. Moja terapia szokowa odnosi skutek - tylko tak trzeba cię prowadzić do sukcesu. Trzeba cię zmuszać do gigantycznej pracy, a sukces przyjdzie jak przyszedł dziś - ocenił Agustin, przyznając jej 7 punktów.