Ida Nowakowska kolejny raz została jurorką! Tancerka, którą już wiosną będziemy oglądać w "Dance, dance, dance" tym razem dostała zaproszenie do sędziowania w amerykańskim show. Ida jako ekspertka z Polski wraz m.in. z aktorką Drew Barrymore czy piosenkarką Faith Hill musiała wybrać najlepszy talent na świecie, który otrzyma milion dolarów. Jak Idzie podobało się sędziowanie w "The world's best"? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

Ida Nowakowska reprezentowała w USA Polskę

Jak gwiazda wspomina program?