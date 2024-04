W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" pary walczą o wejście do ćwierćfinału. To wyjątkowy odcinek, ponieważ uczestnicy zaprezentują po dwa tańce. Chwilę przed pierwszą przerwą w programie prowadzący taneczne show- Krzysztof Ibisz się wygadał. To one będą finalistkami tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Krzysztof Ibisz się wygadał. Produkcja "Tańca z Gwiazdami" będzie zła?

Tegoroczna edycja "Tańca z Gwiazdami" opiewa w wiele utalentowanych gwiazd. Początkowo faworytką była Maffashion i Roksana Węgiel, jednak po kilku odcinka zmieniło się to i widzowie wskazywali Aleksa Mackiewicza, który pożegnał się z programem już tydzień temu. W walce o Kryształową Kulę pozostało 6 par, a wśród nich: Dagmara Kaźmierska, Roksana Węgiel czy Anita Sokołowska. Fani programu mają już swoich faworytów, ale nieoczekiwanie, podczas 7. odcinka "Tańca z Gwiazdami" Krzysztof Ibisz wygadał się i zdradził, która para zdobywa najwięcej głosów widzów... To one wejdą do wielkiego finału "Tańca z Gwiazdami"?

Chwilę przed przerwą programową, gdy Ibisz zapowiadał kolejne nazwiska padło o kilka słów za dużo! Produkcja "Tańca z Gwiazdami" może być wściekła na prowadzącego show, ponieważ wyjawił, że to Roksana Węgiel i Dagmara Kaźmierska są faworytkami widzów!

A po przerwie wystąpią wasze ulubione: Roxie Węgiel i Dagmara Kaźmierska -zdradził Ibisz.

Nie tylko fani programu stawiają na Roksanę Węgiel. Jurorzy też są nią oczarowani. Podczas ostatniego odcinka Iwona Pavlović złożyła pokłon w stronę Węgiel i okazała tym samym szacunek do jej występu oraz talentu tanecznego!

A Wy? Komu kibicujecie najmocniej?

